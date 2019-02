LIVE | NEC tegen Cambuur op jacht naar tweede zege op rij

De Gier proeft weer vertrouwen bij NEC: ‘We zaten met z’n allen heel diep’

7 februari NIJMEGEN - Trainer Jack de Gier werkt met NEC toe naar ‘twee heel belangrijke wedstrijden’. Zijn ploeg moet in de duels bij Cambuur (vrijdag in Leeuwarden) en Go Ahead Eagles (volgende week in Deventer) de basis leggen voor het bereiken van de play-offs in de eerste divisie.