LIVE | NEC tegen weerloos Helmond Sport op jacht naar grootste uitzege in clubhistorie

Oproep NEC-fans: kleur Nijmegen rood, groen en zwart

2 februari NIJMEGEN - Nijmegen rood, groen en zwart kleuren in aanloop naar de kwartfinale van NEC in het bekertoernooi. Dat is het doel van een hartstochtelijke oproep van de supporterscollectieven van de Nijmeegse voetbalclub. Om zo de spelers te laten zien dat de steun er ook is wanneer zij aantreden in een noodgedwongen leeg Goffertstadion.