LIVE | NEC treedt MVV met vertrouwen tegemoet in de Goffert

NIJMEGEN - NEC staat vanavond met vertrouwen tegenover MVV in de Goffert. De aftrap is om 21:00 uur. De Nijmeegse ploeg won vorige week in Alkmaar met 0-3 van Jong AZ en is al acht wedstrijden ongeslagen. Het resulteert in een vijfde plek in de eerste divisie.