LIVE: NEC verdubbelt de voorsprong tegen Roda JC

video Meijers in ‘Blik op NEC’: kansen voor NEC bij Jong Ajax

17 augustus NIJMEGEN - Eric Meijers is nog steeds een warm voorstander van deelname van belofteteams in de eerste divisie. In de tweede aflevering van ‘Blik op NEC’ blikt de Nijmeegse voetbaltrainer vooruit op het duel van maandag tegen Jong Ajax en ziet hij kansen voor de ploeg van François Gesthuizen, Adrie Bogers en Rogier Meijer.