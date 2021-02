LIVE | NEC vervolgt bijzonder bekeravontuur ‘thuis’ in Almelo tegen VVV

NEC stunt in verlenging tegen Fortuna en plaatst zich voor kwartfina­le KNVB-be­ker

22 januari NIJMEGEN - NEC heeft voor een daverende verrassing gezorgd in de KNVB-beker. De eerstedivisionist rekende donderdagavond in de verlenging af met Fortuna Sittard, ploeg in vorm en nummer elf van de eredivisie. Doelpunten van Jordy Bruijn en Thomas Beekman maakten in de verlenging het verschil: 3-2.