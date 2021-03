LIVE | NEC verzuimt meer afstand te nemen van FC Volendam, Van Eijden geblesseerd

Het is zover, NEC-De Graafschap spelen voor het eerst weer met (een beetje) publiek: ‘Gewoon juichen en een biertje drinken’

16 februari Voor het eerst in bijna vijf maanden opent zondag in Nijmegen een stadion voor supporters. In De Goffert worden maximaal 1500 toeschouwers, verdeeld over zes groepen (zogenoemde bubbels), toegelaten voor een wetenschappelijke proef.