LIVE: NEC voert de druk op tegen MVV

NEC laat Jong AZ kansloos en staat in linkerrij­tje

21 oktober WIJDEWORMER– NEC nestelde zich maandagavond in het linkerrijtje van de eerste divisie door de inhaalwedstrijd tegen Jong AZ te winnen. Op het trainingscomplex in Wijdewormer waren de Nijmegenaren met 2-0 te sterk voor de belofteploeg uit Alkmaar. NEC wipte over Telstar, FC Eindhoven en Almere City heen en staat nu achtste.