LIVE: NEC wil koppositie heroveren in Oss, maar heeft het moeilijk

De wedstrijd in het Frans Heesenstadion in Oss vormt voor NEC het tweede duel in vier dagen tijd. Bij het officiële debuut van hoofdtrainer Pepijn Lijnders werd Go Ahead Eagles afgelopen vrijdag al met 5-1 verslagen in De Goffert. Met opnieuw een hattrick was spits Anass Achahbar de grote man bij de Nijmegenaren.