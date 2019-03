LIVE | NEC wil punten pakken tegen FC Dordrecht

NEC kan vrijdagavond in stadion De Krommedijk tegen FC Dordrecht de tweede overwinning op rij boeken. Daar slaagde de eerstedivisionist één keer eerder in dit seizoen. In augustus won de Nijmeegse club van Jong FC Utrecht (1-2) en Dordrecht (1-0). Daarop volgde in september ook nog een zege op Roda JC (2-3). Slaagt NEC er in opnieuw een serie neer te zetten, dan doet de club goede zaken in de jacht op een ticket voor de nacompetitie. De thuisploeg staat zeventiende, NEC dertiende.