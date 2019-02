LIVE | NEC wint met 4-1 van Jong FC-Utrecht: de eerste zege in zes duels

Brander­horst in basis NEC, Bruijn en Wolters in de wedstrijd­se­lec­tie tegen Jong FC Utrecht

31 januari NIJMEGEN - Winteraanwinst Mattijs Branderhorst start vrijdag meteen in de basis bij NEC. Een andere huurling, Jordy Bruijn, zit in de wedstrijdselectie tegen Jong FC Utrecht. Datzelfde geldt voor Randy Wolters. De vleugelaanvaller keert terug van een knieblessure die hij in de voorbereiding opliep.