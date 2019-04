LIVE | NEC zonder Overtoom tegen Helmond Sport

Video NEC-trai­ner De Groot: ‘Verdedi­gend stond het aardig’

9 april EINDHOVEN - Ron de Groot, interim-trainer van NEC, is tevreden over de zege maandagavond tegen Jong PSV in Eindhoven: 1-2. De tussenpaus had slechts drie trainingen om zijn visie over te brengen op de spelers.