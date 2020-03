LIVE | Nog geen hoogstaande wedstrijd van NEC bij Jong FC Utrecht

‘Canadees internatio­nal’ Sturing op tijd fit om geschorste Kvida te vervangen

6 maart NIJMEGEN - Frank Sturing (22) speelde maandag zestig minuten mee met Jong NEC dat in de kampioenspoule van de beloftecompetitie Go Ahead Eagles in Wesepe met 3-1 versloeg. Het was de tweede overwinning voor de ploeg van Ron de Groot en Wilfried Brookhuis.