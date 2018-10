LIVE: Okita brengt NEC binnen 5 minuten op voorsprong bij Telstar

Drie NEC-verdedi­gers doen mogelijk niet mee tegen Telstar

16 oktober NIJMEGEN - NEC heeft in aanloop naar het duel vrijdag tegen Telstar drie twijfelgevallen in de selectie. Trainer Jack de Gier van de eerstedivisionist kan wellicht niet beschikken over Rens van Eijden, Mathias Bossaerts en Terry Lartey Sanniez.