LIVE | Onthutsend zwak NEC kijkt in Volendam tegen een achterstand aan

Genegeerd bij Viitorul, gewaar­deerd in De Goffert

12:04 NIJMEGEN - Bas Kuipers had aan één proeftraining deze zomer genoeg om de technische staf van NEC te overtuigen. De linksback is dit seizoen basisspeler en miste alleen de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat goede gevoel had hij bij ADO Den Haag en het Roemeense Viitorul Constanta de laatste jaren gemist.