LIVE | Paar kansjes, geen treffers bij uitwedstrijd NEC tegen Go Ahead Eagles

LIVEDEVENTER – NEC won de laatste twee wedstrijden overtuigend in de eerste divisie. De Nijmeegse club is daardoor opgeklommen naar de zevende plaats. De achterstand op nummer vijf Go Ahead Eagles bedraagt drie punten (44 om 41), waardoor bij een goed resultaat in Deventer de top van de ranglijst in beeld komt.