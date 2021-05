LIVE | Publiek op de banken in De Goffert, NEC verdubbelt vlak voor rust voorsprong tegen Roda JC

NEC-trai­ner Meijer baalt in Deventer van verdedi­gend gepruts en gemiste kansen

7 mei DEVENTER - Na de 2-1 nederlaag tegen Go Ahead Eagles stond NEC-trainer Rogier Meijer met gemengde gevoelens in Deventer. Hij baalde van de cadeautjes die zijn spelers hadden uitgedeeld aan Go Ahead, maar zag zijn ploeg knokken na een achterstand. Dat laatste was even geleden.