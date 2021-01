LIVE | Rogier Meijer grijpt in, drie wissels na rust bij blunderend NEC

Joep van der Sluijs: Na elke wedstrijd van NEC even bellen met opa Gerrie

1 januari DRUTEN - Gerrie Gerrits is de grootste fan van Joep van der Sluijs. Opa Gerrie speelde in de jaren 60 voor NEC. Zijn kleinzoon Joep voetbalt nu in De Goffert. Met z’n tweeën halen ze herinneringen op.