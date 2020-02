LIVE | Romeny kopt NEC vroeg op voorsprong bij Telstar

Miljardair Boekhoorn ontkent overname NEC: ‘Klopt niets van de verhalen’

4 februari NIJMEGEN - De Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn ontkent dat hij op het punt staat om voetbalclub NEC over te nemen. Wel heeft hij een gesprek gevoerd over de toekomst van de club. Dat laat hij desgevraagd via zijn woordvoerder weten: ,,Er klopt niets van die verhalen. Ik weet niet waar het allemaal vandaan komt, maar het is niet aan de orde.”