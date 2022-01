LIVE | Schöne schiet NEC op voorsprong tegen Feyenoord

Vitesse stuit op Ajax in kwartfina­les KNVB-be­ker, NEC treft Go Ahead Eagles

ARNHEM/NIJMEGEN - Vitesse speelt in de kwartfinales van de KNVB-beker een uitwedstrijd tegen Ajax. De clubs troffen elkaar vorig seizoen in de finale in De Kuip. NEC stuit in eigen huis op Go Ahead Eagles. Dat heeft de loting zaterdag uitgewezen.

22 januari