LIVE | Tiental NEC verliest ‘gestaakte’ wedstrijd tegen Jong Ajax

NEC-verdediger Mathias Bossaerts mist duel tegen Jong Ajax

28 maart NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier moet weer puzzelen in de achterhoede voor het duel met Jong Ajax vrijdag in De Goffert. Verdediger Mathias Bossaerts is niet op tijd hersteld van een blessure die hij opliep tegen Sparta. Vermoedelijk keert Terry Lartey Sanniez daardoor terug in de basis.