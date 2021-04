LIVE | Van der Sluijs vervangt Bruijn, Barreto terug bij NEC tegen Telstar

FC Den Bosch-trai­ner Jack de Gier beleeft weinig lol aan weerzien met NEC

2 maart NIJMEGEN - Jack de Gier had zich het weerzien met zijn voormalige werkgever NEC anders voorgesteld. De trainer, die in april 2019 in Nijmegen werd ontslagen, kwam er dinsdag met zijn nieuwe club FC Den Bosch geen minuut aan te pas in De Goffert: 4-1.