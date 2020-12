Luxeprobleem bij NEC: ‘Alleen maar mooi dat jongens elkaar onder druk zetten’

,,Het is alleen maar mooi dat we concurrentie hebben. Dat jongens elkaar onder druk zetten”, zegt Meijer. ,,Maar in het veld zijn we een team, moeten we met elkaar wedstrijden winnen. Dat Joep scoort is mooi. Zo’n goals maakt hij ook op trainingen. Het is lekker dat hij het nu ook in wedstrijden doet.”

Gedisciplineerd

Meijer is ook lovend over verdedigers Rens van Eijden (‘hij was een voorbeeld in de opbouw en duelleren’) en Kevin Bukusu, die direct na rust inviel voor de onfortuinlijke Syb van Ottele. ,,Syb zat er niet goed in. Hij had een paar keer gevaarlijk balverlies en was betrokken bij de tegengoal. Kevin viel hartstikke goed in. Heel gedisciplineerd, simpele keuzes in de opbouw. Dat vroeg de wedstrijd.”



,,Het spel was niet goed, dat weet ik ook wel”, vervolgt Meijer. ,,Maar ik ben vooral blij dat we gewonnen hebben, dat we deze wedstrijd over de streep hebben getrokken. Tegen Roda JC en Helmond Sport zaten we aan de andere kant van de medaille. Vandaar dat deze zege ook mentaal belangrijk is.”



En ook voor de ranglijst overigens: NEC nadert door de zege op MVV de topploegen in de eerste divisie. ,,Daar ben ik niet mee bezig”, stelt Meijer. ,,We moeten zorgen dat we wedstrijden makkelijker gaan winnen.”