Magnus Mattsson, de zomeraankoop van NEC, wil een attractie in de eredivisie worden

Met zijn kwikzilverige spel trekt hij de aandacht. Watervlug is-ie. Behendig bovendien. Magnus Mattsson mag dan wel de derde Deen zijn in De Goffert, later gearriveerd dan de verloren zoon Lasse Schöne en Dinamo Kiev-huurling Mikkel Duelund. Hij is wel de eerste die opvalt. Ook omdat de aanvaller frivoliteit koppelt aan effectiviteit. Dat laat hij deze donderdag tegen de amateurtak van NEC (13-1) wel zien.

Een attractie wil hij worden in de eredivisie. Het podium waar vele landgenoten schitterden. Van Sören Lerby tot Christian Eriksen. Mattsson weet het maar al te goed. ,,De speelstijl in Nederland lijkt op die in Denemarken. Alleen is de eredivisie een veel grotere competitie. Het verschil in niveau is immens. Neem alleen al onze eerste wedstrijd van het seizoen. Tegen Ajax. Zo’n tegenstander spreekt voor zich. Hier krijg ik een grote mogelijkheid om me verder te ontwikkelen.”