Márquez rots in de branding bij NEC: ‘Het voorkomen van een doelpunt voelt voor mij als scoren’

Gerry van Campen, al 25 jaar de stem van NEC: ‘Voorlopig stop ik zeker niet’

NIJMEGEN - Hij was erbij toen NEC Europees voetbal haalde en toen de club degradeerde. Zag hoe jeugdspelers doorbraken en kent iedereen binnen de organisatie. Altijd keek hij vanaf de zijlijn toe en was hij de enthousiaste stem van de wedstrijd. Gerry van Campen (59) is dit seizoen voor het 25ste jaar de stadionomroeper van NEC.

12 augustus