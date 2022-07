Márquez wil toekomst verbinden aan NEC: ‘Contractverlenging wordt geen lastig verhaal’

Op het trainingskamp van NEC in Hoenderloo is deze week de gewijzigde status van Ivan Márquez in de selectie goed zichtbaar. Waar de 28-jarige verdediger vorig jaar nog een kamer moest delen op het Fletcher resort midden op de Veluwe, heeft hij nu een kamer voor zichzelf. Bovendien mogen Spaanse vrienden een middagje langskomen voor een bakje koffie.