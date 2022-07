Mattsson wil beslissender zijn voor NEC: ‘Ik verwacht meer goals en assists van mezelf’

Magnus Mattsson wil dezer dagen zo snel mogelijk naar zijn appartement in Nijmegen. Zo ook op deze zaterdagmiddag na de oefenwedstrijd van NEC tegen het Duitse FC Bocholt (4-0). Want hij wil weten hoe de etappe in de Tour de France is afgelopen. Niet door de uitslag op te zoeken op zijn telefoon, maar hij kijkt de hele uitzending terug op televisie.