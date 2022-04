Meijer baalt van late nederlaag tegen Ajax: ‘Maar afstraffing in ArenA hebben we rechtgezet’

NEC hield zich lange tijd prima staande tegen een matig Ajax. De ploeg liet zelfs een paar grote kansen onbenut en kreeg daar in de slotfase de rekening voor gepresenteerd. Brian Brobbey maakte in de 88e minuut de voor Ajax, dat voor rust een strafschop miste via Dusan Tadic, bevrijdende 0-1.

,,Iedereen verwachtte dat we met vijf achterin zouden spelen en de bus zouden parkeren,” zegt Meijer. ,,Dat hebben we, zeker de eerste helft, niet gedaan. Toen hebben we geprobeerd om ook druk te zetten. Dat pakte goed uit. We hadden alleen de 1-0 moeten maken en ook na rust waren we wat onzorgvuldig in de afronding.”

,,We hebben de hele wedstrijd niet veel kansen weggeven, maar helaas viel op het laatst nog de goal. Guth had Brobbey voor zich moeten proberen te houden, maar Brobbey is ook beresterk. Iedereen is nu natuurlijk teleurgesteld, maar morgen kunnen we terugkijken op een goede wedstrijd en mogen we trots zijn.”

,,Iedereen heeft het gehad over die afstraffing eerder dit seizoen in de ArenA. Die hebben we wel redelijk rechtgezet. Dat was niet een doel op zich, maar als je Van Rooij vandaag zag voetballen, met de agressie die hij had, dan denk ik dat hij dat wel heeft meegenomen in deze wedstrijd.”

Geconcentreerd

Schöne is ook kritisch op het verdedigen bij de 0-1. ,,Je moet tot het eindsignaal geconcentreerd blijven. Ajax heeft veel kwaliteit en je mag dan niet verzwakken. Vermoeidheid mag geen excuus zijn. Eén slippertje en we verliezen de wedstrijd.”

,,Het is doodzonde. Als je ziet wat voor kansen wij hebben gecreëerd. Daar hadden we minimaal één van moeten benutten. En dan krijgen we uiteindelijk nog het deksel op onze neus. We hebben onszelf enorm tekort gedaan. We mogen tevreden zijn over het spel, maar absoluut niet over het resultaat.”

De blessure van Magnus Mattsson lijkt mee te vallen. De middenvelder kon na een duel met Jurriën Timber niet verder en verliet strompelend het veld.

,,De knieën kwamen tegen elkaar aan”, aldus Meijer. ,,Mattsson werd geraakt aan de binnenkant van zijn knie en die werd helemaal stijf. We moeten even kijken hoe dat de komende dagen gaat, maar volgens de eerste diagnose gaat het niet om een zware blessure.”