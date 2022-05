Meijer baalt van mislopen play-offs: ‘Een mooie kans die we niet hebben gepakt’

NEC had genoeg aan een zege op Fortuna Sittard, maar maakte een weinig overtuigende indruk. De ploeg kwam al vroeg op achterstand door een doelpunt van Zian Flemming en was pas in de slotfase een paar keer heel dicht bij de gelijkmaker.

‘We begonnen niet scherp’

,,Natuurlijk ben ik teleurgesteld”, zei Meijer. Als we hadden gewonnen gewonnen had, waren we er geweest. Dat is ons niet gelukt en dat is doodzonde. Een mooie kans die we niet hebben gepakt.



,,In de openingsfase waren we heel slordig. We begonnen niet scherp. Dan voltrekt zich de wedstrijd zoals Fortuna het zich had voorgesteld. Ze maken een vroege goal en dan speel je tegen een muur. Daarin hebben we zeker in de tweede helft onze kansen wel gehad, maar je voelde ook wel dat hij er niet in wilde.”

Schöne

NEC moest door de nederlaag tegen Fortuna Sittard, dat zich verzekerde van handhaving, de achtste plaats laten aan sc Heerenveen, dat met 3-1 won van Go Ahead Eagles. NEC moet genoegen nemen met de elfde plaats.



,,Dit is een grote teleurstelling”, vertelde aanvoerder Lasse Schöne. ,,Zeker omdat we het halen van de play-offs in eigen hand hadden. We hadden nog vier wedstrijden kunnen spelen, maar dan hadden we nog niet gescoord.”



,,We hebben een fantastisch seizoen achter de rug. Wie had gedacht dat we op de slotdag van de competitie nog om de play-offs voor Europees voetbal zouden strijden. Ik denk niemand. Maar dan wil je de play-offs ook halen en het doet pijn dat dat niet is gelukt.”

