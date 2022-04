Meijer baalt van verdedigen bij goal van FC Utrecht: ‘We stonden erbij en keken ernaar’

,,We hadden het met name in de eerste helft heel lastig, omdat we heel matig aan de bal”, zegt Meijer. ,,We speelden te gehaast, waardoor we heel snel balverlies leden. In de tweede helft ging het een stuk beter en creëerden we ook wat kansen. Ik had het gevoel dat we de wedstrijd wat meer onder controle hadden, maar toen viel alsnog de 1-0.”