Meijer baalt van wegvallen Kramer bij NEC: ‘Hij vormde een uitstekend duo met Márquez’

,,Kramer vormde centraal achterin een uitstekend duo met Márquez”, zegt Meijer. ,,Ze zijn samen heel degelijk en betrouwbaar. Dan is het jammer dat een van hen wegvalt, omdat je daar verder op wilt borduren. Dit soort dingen gebeuren ook in het voetbal en dan moet je iets anders bedenken.”

Kramer miste vorige week ook al de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-1). Hij werd toen vervangen door Calvin Verdonk, die een prima indruk maakte. Verdonk vult die positie vrijdag op bezoek bij FC Utrecht opnieuw in.

,,Nu moeten we met Verdonk groeien”, vertelt Meijer. ,,Hij is qua lengte en postuur natuurlijk een ander type verdediger dan Kramer, maar Verdonk heeft aan de bal andere kwaliteiten. Hij heeft linksback en soms ook in de aanval gespeeld, dus hij heeft het vermogen om iets in de opbouw te betekenen.”

NEC treft met FC Utrecht een ploeg die na zes speelrondes twee plekken hoger staat in de eredivisie (achtste om tiende) en een punt meer heeft gepakt (acht om zeven). FC Utrecht begon zwak aan de competitie, maar won de laatste twee duels (3-4 tegen Fortuna Sittard en 1-0 tegen Vitesse).

Afronden

,,FC Utrecht is nog niet zo ver dat ze elke club van de mat spelen”, stelt Meijer. ,,Ze hebben deze zomer veel nieuwe spelers gehaald en zijn nog wat zoekende in de opstelling. Ik denk dat er niet veel verschil zit tussen ons en FC Utrecht. We moeten goed zijn aan de bal en nog beter met de ruimtes omgaan dan tegen Fortuna Sittard.”

NEC stelde vorige week teleur met een 1-1-gelijkspel tegen hekkensluiter Fortuna Sittard. De Nijmeegse club creëerde in de eerste helft volop kansen, maar faalde in de afronding en ontsnapte aan een nederlaag door een laat doelpunt van Pedro Marques.

,,We hebben deze week op de training de aanvallers niet alleen maar laten afronden”, aldus Meijer. ,,Nogmaals, ik vind dat we op de goede weg zijn. Tegen Fortuna Sittard creëerden we hartstikke veel kansen ten opzichte van de weken daarvoor. Daarnaast kregen we anderhalf schot op doel tegen, de vrije trap van Yilmaz en de goal.”

,,We zijn stabiel als team. Het aanvalsspel moeten we blijven ontwikkelen, maar dat is logisch als je spits er pas net bij is en nu we noodgedwongen wat moeten wisselen. We zijn pas zes speelrondes onderweg en hebben maar drie punten achterstand op een play-offplek. Het lijkt me iets te vroeg om al allerlei conclusies te trekken.”