Meijer beduusd na nieuwe nederlaag NEC: ‘Ook ik moet dit een plekje geven’

NEC kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Koki Ogawa en verzuimde vlak na rust uit te lopen naar 0-2 via Sontje Hansen. Daarna ging het helemaal mis voor de bezoekers en kantelde Heracles Almelo de wedstrijd volledig dankzij treffers van Emil Hansson en Anas Ouahim.

,,Je kan van alles roepen na afloop in de kleedkamer tegen de jongens, maar dat heb ik niet gedaan”, zei Meijer. ,,Je hebt zelf gezien hoe teleurgesteld iedereen is. We hebben er in de slotfase alles aan gedaan om de 2-2 te maken, maar uiteindelijk is het een slechte avond.”

,,We hadden de 0-2 moeten maken en daarna hebben we niet adequaat verdedigd en onze taken niet goed uitgevoerd. Op dit moment vallen die ballen bij ons binnen. We moeten ons verbeteren in de organisatie bij standaardsituaties. Ouahim mocht vrij schieten. Dat zijn breekpunten voor ons in de wedstrijd.”

Dramatische competitiestart

NEC kent een dramatische competitiestart. De club verloor vorige week ook al van Excelsior (3-4) en staat na twee wedstrijden troosteloos onderaan in de eredivisie. En dat terwijl de ambitie is een plek in de play-offs om Europees voetbal. Dat lijkt vooralsnog te hoog gegrepen. NEC moet er eerst maar voor zorgen niet onderin in de problemen te komen.

,,We moeten hier morgen even van herstellen en vanaf maandag moeten we weer verder. We gaan proberen een vervolg te geven aan de dingen die we wél goed hebben gedaan. Het is natuurlijk klote om nul punten uit twee wedstrijden te hebben, maar we hebben nog veel duels te gaan. We zijn volgens mij in fysiek opzicht een stuk verder dan vorige week. We hebben tot de 96e minuut gejaagd op de 2-2.”

De druk op Meijer wordt ook groter. De meegereisde NEC-fans scandeerden na het eindsignaal tegen Heracles Almelo ‘schaam je kapot!’ en ‘Meijer rot op!’. Hij heeft weinig krediet meer bij de achterban doordat het vorige seizoen in mineur eindigde met een twaalfde plaats en het voetbal de afgelopen jaren lang niet altijd goed was. Dat zet zich voorlopig dit seizoen door.

,,We zijn druk bezig met onszelf te ontwikkelen en hebben daarvoor tijd nodig. We werken keihard met elkaar, daar ligt het niet aan. Vandaar dat de klap zo groot is. Ook ik moet dit een plekje geven, maar ik ben wel diegene die er voor moet zorgen dat deze wedstrijd goed wordt geanalyseerd. De groep heeft denk ik geen baat bij een trainer die terneergeslagen aan de kant zit.”