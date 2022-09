Meijer berust in gelijkspel NEC tegen tiental Heerenveen: ‘We speelden in een te laag tempo en waren vermoeid’

HEERENVEEN - NEC-trainer Rogier Meijer berust in het doelpuntloze gelijkspel op bezoek bij sc Heerenveen. De Doetinchemmer constateerde dat er niet meer inzat voor de Nijmeegse club, die in het laatste half uur met een man meer speelde.

NEC profiteerde niet van het numerieke voordeel, dat in de 64e minuut ontstond door een rode kaart voor Tibor Halilovic. De ploeg creëerde in de hele wedstrijd weinig kansen en mocht dan ook niet echt aanspraak maken op de zege.

,,We speelden na de rode kaart in een te laag tempo en creëerden daardoor te weinig”, zei Meijer. ,,Natuurlijk hoop je dat je daar meer uit haalt, maar we speelden tegen een ploeg die tot dusver slechts één goal heeft geïncasseerd. We waren ook vermoeid door de wedstrijd van donderdag tegen AZ.”

NEC miste tegen sc Heerenveen de creativiteit van Oussama Tannane. De spelmaker ontbrak vanwege een lichte blessure, maar is normaal gesproken volgende week weer van de partij in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

,,Tannane had ons zeker kunnen helpen, maar ik vond ons in het begin van de wedstrijd helemaal niet onaardig spelen. El Karouani vulde zijn rol als linksbuiten goed in, net zoals Duelund als nummer tien in combinatie met Dimata. Alleen Tannane heeft iets wat niet veel spelers hebben en dat is direct naar de goal gaan.”

Bewierookte spitsenkoppel

NEC gaf daarentegen nauwelijks kansen weg. Ivan Márquez en Joris Kramer hielden het bewierookte spitsenkoppel van sc Heerenveen Amin Sarr en Sydney van Hooijdonk, die dit samen bijna de voltallige doelpuntenproductie van de Friezen voor hun rekening nemen, goed in bedwang.

,,We hebben Sarr en Van Hooijdonk uitstekend bespeeld. We hebben prima geanticipeerd op hun 5-3-2-systeem en specifieke kwaliteiten. Márquez en Kramer hebben dat ook goed gedaan, met de mensen om hun heen. De kansen die Heerenveen kreeg, kwamen voort uit onze eigen slordigheid in de passing.”

Meijer liet Landry Dimata zijn basisdebuut maken. De spits kreeg de voorkeur boven Pedro Marques. Dimata was balvast en bij zo’n beetje al het gevaar van NEC betrokken. Hij kreeg vlak voor tijd nog een grote kans, maar hij kopte naast uit een voorzet van Bart van Rooij.

,,Het is heel knap dat Dimata dit kan leveren, terwijl hij in februari zoveel minuten maakte en bij ons pas anderhalf keer heeft meegetraind. Hij was zowel over de grond als door de lucht telkens aanspeelbaar en was nog dicht bij een doelpunt. Hij is voor ons een prima speler waar we nog veel plezier aan gaan beleven.”