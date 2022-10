Meijer berust in ruime nederlaag NEC: ‘PSV was een maatje te groot voor ons’

EINDHOVEN - NEC-trainer Rogier Meijer berust in de 3-0-nederlaag tegen PSV. De Nijmeegse club had nagenoeg niets te vertellen tegen de Eindhovenaren en mocht niet mopperen met drie tegendoelpunten.

NEC kon de bal geen moment in de ploeg houden en keek vlak na rust al tegen een 2-0-achterstand aan door doelpunten van Anwar El Ghazi en Luuk de Jong (strafschop). De bezoekers kregen pas in de slotfase een paar goede kansen, maar PSV liep uiteindelijk nog uit naar 3-0 dankzij een treffer van Noni Madueke.

,,In de eerste vijftig minuten hadden we heel veel moeite met de druk van PSV. We probeerden Mattsson, Tavsan en Tannane te zoeken tussen de linies. Daar kregen we de bal regelmatig, maar daarna waren we hem ook snel kwijt, omdat de handelingssnelheid te laag was. Dat heeft ook te maken met de kwaliteiten van PSV. Maar ik vind wel dat we meer gif hadden moeten tonen in de duels.”

De wedstrijd stond bol van de VAR-momenten. Bij de 1-0 werd er gekeken naar eventueel hinderlijk buitenspel van Luuk de Jong, bij de 2-0 bleef scheidsrechter Martin van den Kerkhof na bestuderen van de beelden bij zijn beslissing om een strafschop te geven voor een vermeende overtreding van Philippe Sandler op Xavi Simons en tussendoor werd nog een goal van Luuk de Jong afgekeurd wegens buitenspel.

,,Het heeft geen zin om met de beschuldigende vinger naar de arbitrage te wijzen”, vertelde Meijer. ,,PSV was gewoon een maatje te groot voor ons en heeft verdiend gewonnen. In het laatste half uur deden we het iets beter en kregen we een aantal kansen, maar dat kwam ook omdat PSV wat gas terugnam. Dat was het verhaal van de wedstrijd.”

Gele kaart

Meijer kreeg voorafgaand aan de afgekeurde goal van De Jong nog wel een gele kaart wegens protesteren. PSV-trainer Ruud van Nistelrooij probeerde dat opmerkelijk genoeg nog te voorkomen bij vierde official Laurens Gerrets, maar die was onverbiddelijk en spoorde Van den Kerkhof aan om de prent toch gewoon te geven.

,,Ik zei geen gekke dingen”, beweerde Meijer. ,,Alleen vroeg ik op een niet-beleefde manier waarom ze niet floten voor de overtreding op El Karouani en wel voor de overtreding even daarvoor op Gutierrez, wat vergelijkbaar was. Ik denk dat het ietwat overdreven is om mij daarvoor een gele kaart te geven. Ruud zei ook nog tegen de vierde official dat hij dat niet nodig vond, maar hij had de scheidsrechter al geroepen.”

Meijer blijft zoekende in zijn opstelling. Tegen PSV gaf hij centraal achterin Sandler de voorkeur boven Terry Lartey Sanniez, zette hij Dirk Proper op het middenveld en koos hij voor een aanval bestaande uit Oussama Tannane en Elayis Tavsan, wat ten koste ging van Pedro Marques en Mikkel Duelund. Maar ook die wijzigingen sorteerden niet het juiste effect.

,,Deze wedstrijd moet je in een ander perspectief zien”, aldus Meijer. ,,We probeerden iets te verzinnen waardoor we gevaarlijk konden worden. Het plan heeft niet uitgepakt zoals we dachten, maar PSV was donderdag tegen Arsenal nog te sterk voor een Europese topclub. Ik denk dus dat je daarin de verwachtingen wat naar beneden moet stellen.”