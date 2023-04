Meijer betreurt vertrek van Márquez bij NEC: ‘Ik verwijt niemand iets’

Márquez legde om financiële redenen de aanbieding van NEC naast zich neer. De Spanjaard zei eerder deze week dat hij teleurgesteld in de club is, omdat hij niet het voorstel kreeg dat hij naar eigen zeggen waard is. Technisch directeur Carlos Aalbers beweerde dat Márquez denkt aan salarissen zoals bij een topclub worden betaald.

,,Ik vind het jammer dat Ivan vertrekt”, zegt Meijer. Je hebt bij contractonderhandelingen te maken met het sportieve en het financiële gedeelte. De sportieve kant met de club en Ivan is prima, alleen zijn ze er financieel niet uitgekomen. Ik verwijt daar helemaal niemand iets in.”

Márquez is sinds zijn komst in de zomer van 2021 van het Poolse Cracovia Krakow een van de dragende krachten van NEC. Hij werd al snel een publiekslieveling, maar door de moeizame onderhandelingen is het sentiment bij de supporters rondom Márquez, die telkens riep nog jaren te willen blijven, ietwat gedraaid.

,,Het heeft geen zin om Ivan op de bank te zetten, puur omdat hij vertrekt. Hij is de afgelopen anderhalf jaar heel belangrijk geweest voor ons en ik verwacht dat hij dat ook nog gaat zijn in deze laatste fase van de competitie. We hebben hem hard nodig om onze ambities waar te maken.”

FC Emmen

Wil NEC zich plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal, dan moet er eigenlijk gewonnen worden bij FC Emmen. De club staat met nog zeven speelrondes te gaan op de tiende plaats in de eredivisie en heeft een punt achterstand op de benodigde achtste plaats van RKC Waalwijk, dat een duel tegoed heeft.

,,Emmen is een goed voetballende ploeg die altijd op een heel duidelijke manier speelt. De wedstrijden die we dit seizoen tegen ze hebben gespeeld waren open. De meeste spelers van ons voelen zich goed thuis op kunstgras. Ik verwacht dat er veel ruimtes ontstaan en daar moeten we goed mee omgaan.”

NEC kende vorige week tegen PSV (2-4-nederlaag) een behoorlijke terugval, na sterke wedstrijden tegen RKC Waalwijk (1-3-zege) en FC Utrecht (2-2). De ploeg kon die lijn niet doortrekken tegen PSV, dat halverwege al het verschil had gemaakt met een 0-3 stand.

,,We speelden zelf heel matig, maar aan de andere kant was PSV ook heel scherp, met name in de eerste helft. Tegen RKC hadden we ook weleens balverlies, maar PSV strafte dat meteen af. Dus het heeft ook te maken met de kwaliteiten van de tegenstander. Het is aan ons om het tegen Emmen beter te doen.”

