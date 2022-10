Meijer blij dat NEC zich herpakt na recente dompers: ‘We hadden veel meer dynamiek en beleving’

NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer is blij dat zijn ploeg zich met de 3-2-zege op Fortuna Sittard in de eerste ronde van de KNVB-beker heeft herpakt na de recente dompers in de eredivisie. Hij zag dat zijn wijzigingen in de opstelling effect sorteerden.

NEC speelde met veel meer overtuiging dan in de afgelopen weken en creeerde dit keer wel de nodige kansen. De club maakte de vroege 0-1 van Cole Bassett ongedaan door een eigen goal van Ximo Navarro en een doelpunt van Souffian El Karouani en won na de 2-2 van Rodrigo Guth (Ex-NEC) dankzij een treffer van Pedro Marques.

,,Er stond vandaag letterlijk en figuurlijk een heel ander elftal dan tegen Sparta”, zei Meijer. ,,We hadden veel meer dynamiek en beleving. Dan verdien je het ook om te winnen, al hadden we aan het einde van de wedstrijd nog wel geluk dat de rode kaart van Verdonk werd ingetrokken en Yilmaz een grote kans op de 3-3 miste.”

NEC kon ook wel weer een succesje gebruiken. De club won geen van de laatste acht competitiewedstrijden en na de sofs tegen Excelsior (1-1) en Sparta Rotterdam (2-0-nederlaag) nam de druk op Meijer toe. Tegen Fortuna Sittard boekte NEC de eerste thuiszege van het seizoen.

,,In de kleedkamer kon je goed zien wat een zege doet als je acht duels op rij niet hebt gewonnen”, vertelde Meijer. ,,Wat het met mij doet? Dan doel je denk ik op de verhalen dat ik onder druk sta of wat dan ook. Dat volg ik niet echt. Dat zou me alleen maar energie kosten. We hebben zondag gewoon een erg slechte beurt gemaakt.”

Plan B

Meijer gooide tegen Fortuna Sittard het systeem om (van 4-3-3 naar 5-3-2) en voerde vijf wijzigingen door in zijn opstelling. Mattijs Branderhorst (bekerkeeper), Terry Lartey Sanniez, Philippe Sandler, Mikkel Duelund en Marques kregen een basisplaats en onder anderen Dirk Proper, Landry Dimata en Elayis Tavsan zaten op de bank.

,,Ik heb vaker uitgelegd dat ik vind dat spelers vertrouwen moeten krijgen”, sprak Meijer. ,,Maar ik vond deze wedstrijd het moment om wat anders te doen. Het 5-2-3-systeem is op de training altijd ons plan B. Vandaag hebben we laten zien dat we de spelers hebben om dit ook als plan A te gebruiken. Daar gaan we over nadenken.”

Sandler werd tegen Fortuna Sittard al na ruim een half uur gewisseld. De verdediger, die afgelopen zomer transfervrij werd binnengehaald, debuteerde, nadat hij hersteld is van de hamstringblessure die hij vorige maand opliep tijdens de training. Hij werd daarvoor heel langzaam opgetraind, omdat hij een aantal zware blessures heeft gehad.

,,Het was een geplande wissel”, aldus Meijer. ,,Sandler speelde in mei zijn laatste officiële wedstrijd en heeft onlangs een keer een half uur meegedaan met onze reserves tegen FC Eindhoven. Hij kreeg vandaag een half uur speeltijd om het op te bouwen. We nemen geen risico met hem. We willen hem nu ook fit houden en fitter maken.”