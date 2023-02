Meijer blij en kritisch na ruime zege NEC: ‘Geen reden om de polonaise te lopen’

,,Ik werd niet vrolijk van de tien minuten na de rode kaart”, vertelde Meijer. ,,Volgens mij dachten de spelers dat de zege al binnen was. Het tempo was laag en we leverden de bal een paar keer zomaar in, waardoor er onrust kwam in het elftal. Dat moet duidelijk beter. Daarna herpakten we ons en hadden we nog wel vaker dan drie keer kunnen scoren.”

,,Ik vind dat je te pessimistisch bent als je zegt dat we ons vandaag moesten oprichten, maar ik verwachtte wel een reactie na de nederlaag tegen Go Ahead en het gelijkspel tegen Cambuur”, aldus Meijer. ,,We moesten ook wel winnen om aan te blijven haken voor de achtste plaats en dat hebben we gedaan. De eerste stap is gezet. Maar er is geen reden om de polonaise te lopen, want we hebben nog niets. We hebben een volwassen prestatie geleverd. Dit was geen makkelijke wedstrijd, want Excelsior is gevaarlijk in de omschakeling en dat is lastig voetballen. Dan moet je heel geconcentreerd aan de bal zijn en dat hebben we bij vlagen prima gedaan. Het is mooi dat een aantal jongens die de laatste tijd niet of nauwelijks speelden zich hebben laten zien, zoals Calvin, Magnus, Anthony en Jordy (Bruijn). Zeker voor Calvin was het niet makkelijk om als linksback opeens als rechtsback te moeten spelen door de blessure van Bart (Van Rooij). Hij had het in de openingsfase lastig, maar heeft het daarna goed gedaan. Hij is slim genoeg om ook op die positie iets toe te voegen.”