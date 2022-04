Meijer dankt Vet voor wereldgoal na matige wedstrijd: ‘Hij is de ideale twaalfde man’

LEEUWARDEN - NEC-trainer Rogier Meijer is opgelucht na de 1-2-zege op SC Cambuur. De Nijmeegse club deed daarmee goede zaken in de strijd om de achtste plaats in de eredivisie.

,,Het spel van ons was vandaag ondermaats”, zei Meijer. ,,We waren slordig aan de bal en lieten enorme ruimtes vallen. Maar na het inbrengen van Duelund en Vet kregen we meer controle en ruimtes om de 1-2 te maken. Dan is het hopen dat de bal een keer goed valt.”

Dat was het geval. Javier Vet zorgde in de 78e minuut met een wereldgoal voor de winnende 1-2. De middenvelder, die na ruim een uur in het veld kwam voor Jordy Bruijn, schoot de bal van een meter of 25 in de kruising.

,,Vet twijfelt nooit”, vertelde Meijer. ,,Als hij op de training een bal voor zijn voeten ziet vallen, haalt hij gewoon uit. Vet doet het telkens uitstekend als invaller. Hij is de ideale twaalfde man. En dat is niet leuk om te horen voor een voetballer, maar het is wel het geval.”

NEC klom ten koste van SC Cambuur naar de negende plaats en verkleinde de achterstand op nummer acht FC Groningen tot één punt. De achtste plek geeft recht op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

,,We krijgen nu lastige wedstrijden tegen FC Twente, Ajax en FC Utrecht, maar ik denk dat er wat minder druk op die duels zit en dat kan in ons voordeel werken”, aldus Meijer. ,,Voor een club als Groningen is die achtste plek eerder een moetje dan voor ons. En ook zij moeten maar zien de nodige punten nog te pakken.”