Meijer eist durf van NEC-spelers tegen Ajax: ‘Niet iedereen verkeert in goede vorm’

NEC moet de zegereeks van Ajax in de eredivisie zien te beëindigen. De Amsterdammers wonnen de laatste vijf wedstrijden en stegen daardoor naar de tweede plaats op de ranglijst. Wel werd Ajax tussendoor door Union Berlin roemloos uitgeschakeld in de tussenronde van de Europa League.

,,We moeten geloven in een stunt”, vertelt Meijer. ,,We moeten durven voetballen en niet alleen maar tegenhouden. Als we dat doen, liggen er best wel wat ruimtes. Iedereen weet dat Ajax veel kwaliteit heeft rondlopen, maar niet iedereen verkeert in goede vorm.”

NEC hield Ajax in januari in eigen huis nog knap op een 1-1-gelijkspel, nadat de ploeg voor rust bij vlagen werd overrompeld. De regerend landskampioen stond toen nog onder leiding van Alfred Schreuder, die na een zwakke serie werd ontslagen. Opvolger John Heitinga lijkt Ajax weer langzaamaan op de rit te krijgen.

,,Heitinga heeft meer vastigheden in het spel van Ajax gebracht. De club zat toen ze bij ons op bezoek kwamen echt in een andere fase, er was onrust rondom de positie van Schreuder. Er is een grote verandering in het voetbal gekomen nu Tadic in de spits speelt. We moeten de passlijn naar hem afschermen.”

Quote Ik verwacht niet dat het weer 5-0 wordt, want ik denk dat we nu veel verder zijn Rogier Meijer, Trainer NEC

NEC bewaart geen fijne herinneringen aan uitwedstrijden tegen Ajax. De club won in competitieverband nog nooit bij de Amsterdammers en beleefde vorig seizoen een groot debacle. NEC werd in de eerste speelronde met 5-0 afgedroogd door Ajax, een stand die halverwege al was bereikt.

,,Ik verwacht niet dat het weer 5-0 wordt, want ik denk dat we nu veel verder zijn. We hebben afgelopen zomer flink wat extra ervaring in de selectie gekregen en de jongens die er vorig seizoen bij waren, hebben hun rugzak ook verder gevuld.”

Meijer zat donderdag op de tribune bij De Graafschap-Ajax. Hij zag dat zijn oude club (Meijer speelde in zijn hele profcarrière voor de Doetinchemse club) niet kon stunten in de kwartfinales van de KNVB-beker en na twee snelle tegendoelpunten met 0-3 verloor.

,,De Graafschap speelde naar hun mogelijkheden. Ajax stond met zeven andere namen op het veld, dus daar ben ik niet veel wijzer van geworden. Ik zat er ook meer als liefhebber samen met mijn zoon. Die speelt ook bij De Graafschap. Er heerste een geweldige voetbalsfeer. Deze avond had de club ook wel weer even nodig.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.