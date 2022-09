Meijer heeft dubbel gevoel na nieuw gelijkspel NEC: ‘Natuurlijk baart het gebrek aan goals me zorgen’

UTRECHT - NEC-trainer Rogier Meijer houdt gemengde gevoelens over aan het 0-0-gelijkspel bij FC Utrecht. De Doetinchemmer is blij dat de Nijmeegse club de nul hield, maar wederom ontevreden over het niet benutten van de kansen.

NEC kreeg via Magnus Mattsson (twee keer) en Landry Dimata drie grote kansen, maar scoorde niet. Ook vorige week tegen Fortuna Sittard liet NEC vele mogelijkheden liggen en sleepte toen in extremis nog een punt uit het vuur.

,,Als je zes wedstrijden op rij niet verliest, dan doe je iets goed”, zei Meijer. ,,We zijn lastig te verslaan. Daar heb ik de jongens ook een compliment voor gegeven. Het ene punt is het andere niet. Dit was een punt waar we keihard voor hebben gewerkt. Zeker in de eerste helft dwongen we FC Utrecht steeds tot het maken van keuzes en hadden ze heel veel moeite met ons. Maar we hadden de kansen wel moeten benutten.”

NEC vindt heel moeizaam het net. Na zeven speelrondes staat de teller op evenzoveel doelpunten, waarvan vier tegen FC Volendam. Geen enkele speler scoorde vaker dan één keer.

,,Natuurlijk baart het gebrek aan doelpunten me zorgen”, vertelde Meijer. ,,Maar ik zie op de training dat we wel de kwaliteiten hebben om te scoren. We creëren tijdens de wedstrijden al meer kansen en dan gaan de goals ook vanzelf komen. Van Nistelrooij had het ooit over een ketchupfles. Dat als het eerste beetje eruit is, de rest volgt. Daar houd ik me aan vast.”

Cillessen

Jasper Cillessen was tegen FC Utrecht andermaal de uitblinker bij NEC. De doelman, die vrijdag werd opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en Belgie, voorkwam met een uitstekende reflex een doelpunt van Tasos Douvikas en verwerkte ook veel afstandsschoten goed.

,,Daar wordt Jasper ook voor betaald”, sprak Meijer. ,,We zijn heel blij met hem. Van tevoren weet je niet hoe zijn komst gaat uitpakken. De verwachtingen waren super hoog, maar die maakt hij wekelijks waar. De uitverkiezing voor Oranje is meer dan terecht. Ik vind hem de beste keeper van Nederland. Je kan zeggen dat hij ‘maar’ bij NEC speelt, maar de reddingen die hij verricht zijn van absolute klasse.”

NEC is met acht punten terug te vinden in de middenmoot van de eredivisie. De club heeft met FC Twente, AZ, sc Heerenveen, FC Groningen en FC Utrecht al tegen aardig wat concurrenten gespeeld in de strijd om Europees voetbal en krijgt na de interlandperiode op papier makkelijkere wedstrijden tegen onder meer Excelsior en Go Ahead Eagles.

,,We konden van elke club winnen behoudens AZ”, aldus Meijer. ,,Vorig seizoen verloren we dit soort wedstrijden vaak in de slotfase. Daarin hebben we een stap gemaakt. Ik ben blij met hoe het elftal zich in het algemeen ontwikkelt. Alleen het belangrijkste is dat je scoort en wint en daarin moeten we beter worden. Ook bij de spelers heersten er mixed feelings, omdat we niet hebben gewonnen. Dat is goed.”