Meijer hevig teleurgesteld na weggeven zege met NEC: ‘Dit is een grote domper’

NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer is hevig teleurgesteld na het 1-1-gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. De Nijmeegse club verspeelde in de slotfase een voorsprong.

NEC kwam een half uur voor tijd op voorsprong door een doelpunt van Landry Dimata. De ploeg leek de 1-0 zonder groots te spelen over de streep te kunnen trekken, maar in de 88e minuut bracht Excelsior alsnog de stand in evenwicht dankzij een treffer van Lazaros Lamprou.

,,Dit is een grote domper”, zei Meijer. ,,Als je vlak voor tijd nog de 1-1 om de oren krijgt terwijl je de wedstrijd onder controle hebt, dan doet dat wel even pijn. Ik zag de gelijkmaker ook niet meer aankomen. Ik had het gevoel dat als er nog een goal zou vallen, dat wij hem zouden maken, maar helaas.”

,,We hebben uiteindelijk niet voldoende kansen gecreëerd, want anders hadden we wel gewonnen. We hadden na de 1-0 beter moeten omgaan met de ruimtes die er lagen. We hadden gewoon moeten winnen en het is frustrerend dat dat niet is gelukt.”

Thuiswedstrijden

NEC speelde alweer voor de zevende keer op rij gelijk in de eredivisie en bovendien werd er van de laatste zeventien competitiewedstrijden in De Goffert maar één keer gewonnen. Dit seizoen zegevierde de club nog geen enkele keer in eigen huis en liep het ook tegen FC Twente (0-1) in extremis fout af.

,,Ik zie niet een elftal dat in thuiswedstrijden met poep in de broek speelt”, beweert Meijer. ,,We hebben er alles aan gedaan om vandaag te winnen. We hadden buiten een bal voorlangs, de uitbraak die afgefloten werd en de tegengoal de volledige controle over de wedstrijd in de tweede helft.”

Dimata maakte zijn eerste doelpunt voor NEC. De spits kopte een voorzet van Oussama Tannane overtuigend in de verre hoek. Hij maakte in zijn eerste vijf wedstrijden weinig indruk en kreeg steeds meer kritiek te verduren. Voor zijn treffer werd hij uitgejouwd door de NEC-supporters.

,,Ik ben blij voor Dimata”, aldus Meijer. ,,Hij moet als spits ook voor de goals zorgen. Hij kopte de bal hartstikke goed binnen. Ik vond hem daarna ook goed spelen. Voor de 1-0 schoot hij de bal een keer hoog over en dan ga je wel even nadenken of je hem moet wisselen. Maar een spits heeft ook vertrouwen nodig en dat betaalde hij uit.”