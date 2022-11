Meijer hoopt na klinkende zege op versterking voor NEC: ‘We missen diepgang en een doelpuntenmaker’

NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer is verheugd met de klinkende 6-1-zege op RKC Waalwijk, maar benadrukt dat de problemen in de selectie nog niet zijn verholpen. De Doetinchemmer hoopt in de winterstop op versterking.

NEC boog tegen RKC Waalwijk een vroege 0-1-achterstand om, maar werd daarbij geholpen door Iliass Bel Hassani, die een rode kaart kreeg voor een kopstoot tegen Souffian El Karouani. Landry Dimata (strafschop), El Karouani, Magnus Mattsson, Pedro Marques (twee keer) en Elayis Tavsan zorgden voor de Nijmeegse doelpunten.

,,Het is mooi dat we de eerste seizoenshelft op deze manier hebben afgesloten”, zei Meijer. ,,De rode kaart was natuurlijk een belangrijk moment in de wedstrijd. Na de 2-1 viel er wat van mijn ploeg af en begonnen we vrijer te spelen, ook doordat RKC steeds meer ruimte weggaf. Zes goals maken overkomt ons niet elke week.”

NEC sloot door de eerste thuiszege in de eredivisie dit seizoen en de tweede overwinning op rij de eerste seizoenshelft af op de negende plaats. En dat terwijl de club vorige week in aanloop naar het duel met SC Cambuur (0-1) nog afkoerste op een plek in de degradatiezone.

,,We hebben in die reeks van acht gelijke spelen te weinig gewonnen en hebben dat op het laatst nog een beetje rechtgetrokken”, vertelde Meijer. ,,Slechts twee clubs hebben dit seizoen minder vaak verloren dan wij. Dat geeft aan dat we niet zo makkelijk te kloppen zijn. We gaan met vertrouwen richting de tweede seizoenshelft.”

Cillessen

Voor Jasper Cillessen was het zondag een emotionele dag. De doelman ontbrak vrijdag verrassend in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Hij verrichtte tegen RKC Waalwijk een zeer belangrijke redding bij een 2-1 stand en kreeg na afloop een staande ovatie van de NEC-supporters.

,,Het nieuws over Cillessen had vrijdag een behoorlijke impact op de groep”, liet Meijer weten. ,,Iedereen had zoiets van: hoe moeten we hiermee omgaan en wat moeten we tegen hem zeggen. Cillessen heeft fantastisch gekeept. Dat is niet makkelijk onder druk. Ik vond het heel mooi om te zien hoe onze fans hem steunden.”

NEC maakte tegen RKC Waalwijk voor het eerst sinds november 2008 (6-1 tegen FC Volendam) zes doelpunten in een eredivisiewedstrijd. Bovendien boekte de club de grootste zege op het hoogste niveau in Nederland sinds mei 2011 (5-0 tegen Roda JC).

,,Voor deze wedstrijd was het een item dat we moeilijk scoren en dat is niet opeens veranderd”, aldus Meijer. ,,Dat moeten we na de winterstop verbeteren. Het is afwachten wat er precies mogelijk is op de transfermarkt. We missen diepgang in ons spel en het zou ook handig zijn als de nieuweling een doelpuntenmaker is.”