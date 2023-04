Meijer houdt zich voor kraker tegen PSV vast aan sterke thuisreeks van NEC: ‘We kunnen ze pijn doen’

NEC is al twaalf competitiewedstrijden op rij ongeslagen in De Goffert. De club verloor in augustus voor het laatst in eigen huis, tijdens de openingsspeelronde van dit seizoen tegen FC Twente, dat met 0-1 won door een doelpunt in de blessuretijd van de tweede helft.

“We zijn sowieso moeilijk te kloppen, thuis en uit”, zegt Meijer. ,,Maar ten opzichte van vorig seizoen zijn we in eigen huis een stuk beter gaan voetballen. Zeker na de winterstop winnen we vaker en maken we meer goals. Dat geeft vertrouwen. En de geweldige steun van de fans geeft ons nog iets extra’s.”

De thuisvorm moet ertoe leiden dat NEC tegen PSV voor het eerst in jaren weer eens wint van een club uit de traditionele top drie in de eredivisie. De club slaagde daar in 2015 voor de laatste keer in toen met 3-1 van Feyenoord werd gewonnen. De laatste zege op PSV dateert van 2008 (1-0).

,,We zijn er niet mee bezig dat wel al zo lang niet hebben gewonnen van een club uit de top drie. Dat hebben we niet benoemd in de voorbespreking. Het zou mooi zijn als het ons weer eens lukt, maar we krijgen er geen extra punten voor. Het is gewoon een fantastische wedstrijd om te mogen spelen.”

Quote PSV zit er niet heel lekker in, maar ik verwacht dat ze tot op het bot zijn gemoti­veerd tegen ons Rogier Meijer, Trainer NEC

NEC kan PSV de genadeklap uitdelen in de strijd om de landstitel, al is die op dit moment al ver uit zicht voor de Eindhovenaren. PSV heeft als nummer drie acht punten achterstand op koploper Feyenoord, waardoor de druk op trainer Ruud van Nistelrooij groot is.

,,PSV zit er niet heel lekker in, maar ik verwacht dat ze tot op het bot zijn gemotiveerd tegen ons. Ze hebben met name voorin veel kwaliteit, met Simons als uitblinker. Achterin hebben ze best veel moeilijkheden en wisselingen, dus daar liggen kansen voor ons. Aan de bal kunnen we ze pijn doen.”

NEC heeft op zijn beurt de punten hard nodig in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De club bezet de felbegeerde achtste plaats, die waarschijnlijk goed is voor het laatste play-offticket, maar heeft meer verliespunten dan nummer negen RKC Waalwijk, dat een wedstrijd tegoed heeft.

,,We mogen niet verslappen na de fraaie zege op RKC voor de interlandperiode. Ook tegen PSV moeten we geloven in een goed resultaat. Het wordt lastig zat, alles moet meezitten om van topclubs te winnen, maar daar waren we thuis tegen Feyenoord (1-1, JB) en Ajax (1-1) al dicht bij. We hebben de kwaliteiten om het te doen.”

