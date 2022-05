Meijer in extase na late zege op Go Ahead: ‘Hier snakten we naar’

NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer is in extase na de late zege op Go Ahead Eagles. De Nijmeegse club won door een doelpunt van Ibrahim Cissoko in blessuretijd met 1-0 en steeg naar de achtste plaats in de eredivisie.

Cissoko kwam tien minuten voor tijd als invaller in het veld. De 19-jarige aanvaller, die vorige week tegen FC Utrecht zijn debuut maakte in het eerste elftal, tikte in de tweede minuut van de blessuretijd een voorzet van Mikkel Duelund binnen.

,,Het was niet de leukste wedstrijd om naar te kijken. Beiden ploegen waren gelijkwaardig aan elkaar. Wij kregen wel de beste mogelijkheden, maar het lukte ons niet om heel grote kansen te creëeren. Het moest komen van individuele acties, maar die waren er nauwelijks.”

,,Het is mooi dat we dan alsnog eindelijk weer eens een wedstrijd winnen en eindelijk weer eens in eigen huis. Logisch dat er dan veel ontlading is bij iedereen. Hier snakten we naar. Het moment van de goal en de maker maakt de zege nog specialer.”

Schöne

Aanvoerder Lasse Schöne sprak soortgelijke woorden als Meijer. ,,Het was geen hoogstaande wedstrijd. Veel slordigheden, weinig grote kansen, beetje irritatie. Daaraan merkte je wel dat deze wedstrijd echt ergens om ging.”

Meijer loofde Cissoko. ,,We brachten Cissoko omdat we weten dat hij altijd iets kan forceren. Hij zoekt altijd de actie op. Dat liet hij tegen FC Utrecht zien en vandaag ook weer. Dan is dit een mooie beloning voor hem voor de ontwikkeling die hij de laatste tijd doormaakt.”

NEC heeft door de zege op Go Ahead goede papieren voor de achtste plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs. De club heeft met nog twee speelrondes te gaan twee punten voorsprong op FC Groningen en Go Ahead Eagles.

,,Als niemand achtste wil worden, dan doen wij dat wel”, doelde Schöne op het vele puntenverlies van de concurrentie. ,,Ik denk nog lang niet aan vakantie. Dit is een heel lekkere overwinning. Nu moeten we doorpakken.”