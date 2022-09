Meijer kan amper genieten van late gelijkmaker NEC tegen Fortuna Sittard: ‘De teleurstelling overheerst’

Met name Mikkel Duelund, Landry Dimata en Elayis Tavsan hadden al in de eerste helft moeten scoren voor NEC, waarna Fortuna Sittard twintig minuten voor tijd wel toesloeg door een prachtgoal van Oguzhan Ozyakup. Pedro Marques voorkwam diep in de blessuretijd een pijnlijke nederlaag voor NEC.

,,De teleurstelling overheerst”, zei Meijer. ,,We verzuimden in de eerste helft de wedstrijd te beslissen. Ik sprak na afloop Seuntjens (Fortuna Sittard-aanvaller Mats Seuntjens, JB) en hij zei dat ze van het kastje naar de muur zijn gestuurd. Maar het belangrijkste van voetbal hebben we niet gedaan en dat is scoren.”

Duelund, Dimata en Tavsan gingen behoorlijk nonchalant met de kansen om. Duelund en Dimata kopten een vrije trap van Oussama Tannane van dichtbij in de handen van doelman Ivor Pandur, Dimata was besluiteloos bij een rebound en Tavsan treuzelde veel te lang in een vrije tocht naar Pandur.

,,Die kansen moeten gewoon raak zijn op dit niveau”, vertelde Meijer. ,,Ik heb tegen de spelers gezegd dat ze met dit spel verder moeten gaan, want als je elke week zoveel kansen creëert, dan kunnen de goals niet uitblijven. Ik kan ze behoudens het niet afmaken van de kansen niet zoveel verwijten.”

Marques

NEC speelde in de tweede helft veel minder dan voor rust. De ploeg werd steeds slordiger in balbezit en kwam daardoor lange tijd moeizaam tot kansen. Pas na het inbrengen van Ibrahim Cissoko werd NEC weer wat gevaarlijker.

,,Ik denk dat we Fortuna wel de hele tijd onder druk hielden want zij zijn eigenlijk niet gevaarlijk geweest”, aldus Meijer. ,,We leden te vaak onnodig balverlies en daardoor werd het rommelig. Toen Cissoko in het veld kwam, kwam er wat meer rust aan de bal en wat meer dreiging. Dan is het zuur dat zij een geweldige goal maakten.”

,,Ik heb daarna geen speler gezien die zijn hoofd liet hangen. Dat we nog terugkwamen tot 1-1, zegt iets over de veerkracht in dit elftal. Maar als je 95 procent van de wedstrijd domineert en vijf of zes grote kansen krijgt, dan moet je winnen. Als we voor rust één of twee kansen hadden benut, dan waren we over Fortuna heen gelopen.”

Meijer was blij voor Marques. De spits liet in de eerste drie competitiewedstrijden een aantal opgelegde kansen liggen en raakte vorige week tegen sc Heerenveen (0-0) zijn basisplaats kwijt aan Dimata, die een paar dagen daarvoor werd binnengehaald door NEC.

,,Marques doet gewoon zijn werk en zorgt ervoor dat hij scherp is wanneer hij erin moet. Hij traint goed en dat is ook wat hij moet doen, want hij is uiteindelijk speler van NEC. Hij is gewoon blij met zijn goal en dat mag ook omdat hij er hard voor werkt. Dan is het mooi dat hij een goal maakt.”