Meijer kijkt niet uit naar thuisduel NEC in lege Goffert: ‘Er is geen klote aan zonder publiek’

NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer kijkt niet bepaald uit naar de omstandigheden zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Het duel wordt gespeeld in een lege Goffert.

Er zijn tegen FC Groningen en volgende week tegen sc Heerenveen geen supporters welkom in De Goffert vanwege het onderzoek naar de veiligheid van de tribunes in het stadion naar aanleiding van het deels ingestorte uitvak bij de derby tegen Vitesse.

,,Een wedstrijd in een leeg stadion spelen is geen klote aan, maar het zij zo”, zegt Meijer. ,,We zullen ons op het voetbal moeten richten. 180 minuten zijn betrekkelijk snel voorbij en daarna hoop ik dat we weer met publiek mogen spelen.”

NEC wilde aanvankelijk tijdelijk uitwijken naar een ander stadion. De Nijmeegse club slaagde er echter niet in om een ander onderkomen te vinden, mede doordat NEC in veel gemeenten niet gewenst was wegens de supportersrellen buiten De Goffert na de wedstrijd tegen Vitesse.

,,Het is niet zo dat je als trainer dan nog kan zeggen: dit moet en dat kan niet”, vertelt Meijer. ,,Ik heb te accepteren wat de clubleiding daarin beslist. Voor mij was het belangrijkste dat we op een grasveld zouden spelen en ik ben blij dat we dat zondag in elk geval doen.”

Blessures

NEC treft met FC Groningen de nummer vijftien van de eredivisie. De ploeg van Meijer staat keurig op de achtste plaats, maar heeft maar vier punten meer dan FC Groningen, dat vorige week met 2-0 won van AZ.

,,Ik vind het een lastig team om tegen te spelen, omdat ze altijd agressief verdedigen en best wel vaak wisselen van formatie. Ze hebben pas twee keer gewonnen, en dat zal zo zijn redenen hebben, maar we zullen zondag vol aan de bak moeten”, stelt Meijer.

,,Als we willen winnen, dan moeten we echt top aan de bal zijn en goed verdedigen, want ze hebben ondanks hun positie op de ranglijst veel kwaliteit. Ik denk dat we niet veel voor elkaar onder doen en dat we een goede kans maken als we ons niveau halen.”

NEC kan tegen FC Groningen zoals verwacht weer beschikken over Magnus Mattsson, die volledig is hersteld van een knieblessure. Hij start wel vanaf de bank. Mikkel Duelund, Pedro Ruiz en Joep van der Sluijs ontbreken opnieuw wegens blessureleed.

NEC-FC Groningen begint zondag om 14.30 uur in De Goffert en staat onder leiding van scheidsrechter Ingmar Oostrom.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Odenthal, El Karouani; Barreto, Schöne, Bruijn; Okita, Akman, Tavsan.