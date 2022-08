Meijer looft reddende engel Cissoko bij NEC: ‘Hij laat zien dat we rekening met hem moeten houden’

NEC-trainer Rogier Meijer is opgelucht na het 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen FC Groningen. De Doetinchemmer is lovend over Ibrahim Cissoko, die in de slotfase een nederlaag voorkwam.

NEC leek een gevoelige tik te moeten incasseren nadat FC Groningen een kwartier voor tijd op een 0-1-voorsprong kwam door een schitterende vrije trap van Laros Duarte. De thuisclub stelde in de 88e minuut nog een punt veilig dankzij Cissoko, die de bal kundig in de verre hoek plaatste na een sublieme pass van Oussama Tannane.

,,Ik kan uiteindelijk wel leven met een punt, zeker gezien het scoreverloop”, zei Meijer. ,,Groningen was in de eerste helft de betere ploeg en wij in de tweede helft. Ik had het niet verdiend gevonden als we hadden verloren. Voor de 0-1 kregen wij een aantal goede kansen en na de tegengoal heb ik een goede reactie gezien van het elftal. Daar ben ik blij mee.”

Meijer ontkende dat hij Pedro Marques passeerde vanwege sportieve redenen. Hij stelde de bekritiseerde spits niet op en wel Jordy Bruijn, omdat Marques tot en met woensdag niet mee kon trainen vanwege ziekte. Toch koos Meijer ervoor om Joris Kramer wel in de basis te zetten. De verdediger ontbrak donderdag op de afsluitende training, eveneens door ziekte.

,,Het niet opstellen van Marques was geen keuze uit luxe”, legde Meijer uit. ,,Hij werd vorig weekend ziek en kon pas donderdag weer meetrainen. Hij was voor vandaag nog niet honderd procent fit en kon geen negentig minuten maken. Als Marques niet ziek was geweest, dan was hij gewoon gestart. Hij verdient het vertrouwen. Hij verricht enorm veel arbeid.”

Tavsan

Meijer prees Cissoko. De 19-jarige aanvaller beloonde zijn uitstekende invalbeurt met een belangrijk doelpunt. Hij debuteerde eind vorig seizoen in het eerste elftal en ontwikkelt zich sindsien stormachtig. In mei kroonde hij zich al tot matchwinnaar met de winnende treffer in blessuretijd tegen Go Ahead Eagles en vrijdag bracht hij De Goffert opnieuw in extase.

,,Cissoko zat al dicht tegen een basisplek aan, maar ik ben ook heel tevreden hoe Duelund het doet”, aldus Meijer. ,,Dan moet Cissoko even op zijn kans wachten, maar hij laat zien dat we rekening met hem moeten houden. Hij gaat heel goed met zijn rol om. Hij ligt uitstekend in de spelersgroep en is altijd vrolijk.”

NEC hoopt zich naast een spits ook nog te versterken met een buitenspeler. Die laatste positie is vooral afhankelijk van de toekomst van Elayis Tavsan. Hij vertrekt mogelijk nog naar de Griekse kampioen Olympiakos, die na het geweigerde eerste bod waarschijnlijk nog een nieuwe poging onderneemt.

,,Er speelt helemaal niets concreets voor Tavsan”, beweerde Meijer. ,,Hij traint uitstekend en werkt keihard in de wedstrijden. Hij heeft het uitstekend naar zijn zin bij ons. En over een eventuele nieuwe spits heb ik niets nieuws te vertellen. Ik was vandaag bezig met deze wedstrijd en heb niets over transfers gehoord.”