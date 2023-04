Meijer mild voor NEC na duur puntenverlies: ‘Niet tevreden met de uitslag, wel met het spel’

NEC-trainer Rogier Meijer is mild voor zijn ploeg na het teleurstellende 0-0-gelijkspel tegen FC Emmen. De Nijmeegse club verzuimde te scoren en raakte verder achterop in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal.

NEC had na een stroeve openingsfase een groot veldoverwicht tegen FC Emmen. De bezoekers kregen volop kansen, maar onder anderen Landry Dimata en Magnus Mattsson faalden in de afronding. Diep in de blessuretijd trof Lasse Schöne nog de paal.

,,Ik ben niet tevreden met de uitslag, maar wel over ons spel in het grootste gedeelte van de wedstrijd”, zei Meijer. ,,Emmen begon enthousiaster zonder echte kansen te creëren, maar dat hadden we ook wel verwacht, omdat wij een van de clubs zijn die ze op papier zouden moeten kunnen pakken. Daarna kregen we de controle en vonden we elke keer de vrije man.”

,,Na de rust hebben we alleen maar op het doel van Emmen gedrukt en heel wat kansen gecreëerd. Dat we er daarvan niet eentje hebben benut, is balen en teleurstellend. Ik verwijt daarin niemand iets. Soms moeten we wel iets meer het overzicht behouden en de rust bewaren in de zestien. We maken niet altijd de goede keuzes.”

Quote Het is erbarme­lijk slecht dat er in de rust niet is gesproeid Rogier Meijer, Trainer NEC

In het NEC-kamp heerste veel onbegrip over de keuze van FC Emmen om het veld niet te sproeien. De bal rolde behoorlijk stroperig, waardoor het tempo in de wedstrijd niet al te hoog lag en veel spelers, van zowel FC Emmen als NEC, met enige regelmaat zich verslikten bij een aanname of een dribbel.

,,Het is erbarmelijk slecht dat er in de rust niet is gesproeid”, vertelde Meijer. ,,Het is al niet zo’n best veld en als dan ook nog eens de zon er volop schijnt, dan is dat niet bevorderlijk voor het voetbal. We hebben desondanks goed positiespel gespeeld en Emmen kon ons niet onder druk zetten. Dat is niet slecht op dit tapijt.”

NEC leed door alweer het veertiende gelijkspel van het seizoen duur puntenverlies in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. De club speelt volgende week zondag in eigen huis de Gelderse derby tegen Vitesse en kan zich eigenlijk geen nieuwe misstap permitteren tegen de aartsrivaal.

,,Het spel was goed, de energie die in de ploeg zat was goed, in elk geval allemaal een stuk beter dan vorige week tegen PSV (2-4-nederlaag, JB). Dat nemen we mee richting volgende week tegen Vitesse. Dat wordt een mooie wedstrijd, waarin we willen laten zien dat we ons ontwikkelen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.