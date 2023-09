Meijer na slijtageslag tevreden met punt voor NEC: ‘Dit was het maximale voor ons’

NEC leek op een zege af te stevenen. De club kwam vlak na rust op voorsprong door een fraai doelpunt van Dirk Proper, maar kon de overwinning niet over de streep trekken doordat Sparta Rotterdam de stand tien minuten voor tijd en evenwicht bracht dankzij een strafschop van Joshua Kitolano.

,,Het was een gelijkwaardige wedstrijd”, zei Meijer. In fases was Sparta sterker en in fases waren wij sterker. We voetbalden tot aan dertig of veertig meter voor hun doel best aardig, maar in de laatste gedeelte van het veld moeten we betere keuzes maken. We hebben ons kunnen meten aan Sparta, tot het grote wisselen begon.”

Bij NEC vielen Brayann Pereiro (schouder uit de kom) en Bram Nuytinck (knieklachten) vlak voor rust en in de pauze geblesseerd uit. Philippe Sandler, die pas zijn eerste minuten van het seizoen maakte, hield het ruim een uur vol, waardoor de bezoekers de wedstrijd afmaakten met een geïmproviseerde verdediging.

,,Er liggen nu meer spelers op de grond dan dat er zitten in de kleedkamer, dus dat is geen goed teken”, vertelde Meijer. ,,Er gebeurde een hoop wat dat betreft. Het werd een wedstrijd waarin we moesten overleven. We kwamen goed op 0-1 en daarna ontwikkelde Sparta veel druk. Niet dat ze veel grote kansen creeerden, een paar uit corners, maar de 1-1 kon niet uitblijven. We hadden zelfs nog kunnen winnen als Rober (Gonzalez, JB) had gescoord, maar ik ben trots op hoe hard mijn spelers hebben gevochten. We hebben twee debutanten gebracht, een aantal jongens moesten op anders posities dan gebruikelijk spelen. Een punt was het maximale voor ons.”

Youri Baas was de schlemiel aan NEC-zijde. De verdediger, die tot dusver ondermaats presteert, haalde ongelukkig Pelle Clement onderuit, waardoor scheidsrechter Serder Gözübüyük weinig anders kon dan naar de stip te wijzen.

,,Youri was zijn directe tegenstander even kwijt, maar daarna had hij hem gewoon naar de bal moeten laten lopen, want dan kon hij zelf nog de binnenkant dicht lopen”, aldus Meijer. ,,Ik denk dat hij hem raakt. Dat is ongelukkig, maar ook niet heel slim. Enfin, dat soort dingen gebeuren helaas.”

NEC heeft twee weken de tijd om de boel op te lappen, aangezien er volgende week interlands op het programma staan. De club hervat de eredivisie op 16 september met een uitwedstrijd tegen PSV, die NEC nog nooit in winst omzette.

,,Vandaag konden we geen gebruikmaken van de vastigheden die we al in het elftal hebben gesleept, maar op wedstrijddagen gaat het erom dat je het maximale eruit sleept. Dat leek lange tijd op drie punten en dat is één punt geworden. Daar kunnen we tevreden mee zijn. Dat ontwikkelen proberen we vanaf maandag weer.”