Meijer niet bang om Dost meteen te laten debuteren voor NEC: ‘Reken maar dat ik gebruik van hem maak als dat nodig is’

NEC-trainer Rogier Meijer is verguld met de komst van Bas Dost. De Doetinchemmer is niet bang om de 34-jarige spits meteen te laten debuteren in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Dost was de afgelopen twee maanden clubloos en in plaats van een normale voorbereiding trainde hij al die tijd voor zichzelf. De 34-jarige spits rondde woensdag zijn transfer naar NEC af en trainde donderdag voor de eerste keer mee. Toen haakte hij uit voorzorg voortijdig af, maar vrijdag voltooide hij wel de gehele training.

,,Gisteren deed Bas een deel van de training mee en vandaag had hij daar weinig reactie op”, zegt Meijer. ,,Maar hij heeft ook een hele periode geen teamtraining gedaan en dat mist hij. Maar reken maar dat ik tegen RKC gebruik van hem ga maken als dat nodig is. Dat hangt ook af van de tussenstand.”

Dost heeft een fraai cv. De 1,96 meter lange aanvalsleider scoorde volop bij al zijn voorgaande clubs, waaronder sc Heerenveen, VfL Wolfsburg, Sporting Lissabon, Eintracht Frankfurt en Club Brugge. Ook vorig seizoen bij FC Utrecht had hij zijn waarde met doelpunten, maar was hij ook geregeld geblesseerd.

,,Bas levert overal. Hij kan ons enorm helpen met zijn doelpunteninstinct en zijn ervaring. Bovendien is hij een Nederlandse jongen, dat is zeker makkelijk in de groep die we nu hebben. Bas is iemand die zich niet gek laat maken en hij kan iets extra’s teweegbrengen. Als je al zijn wedstrijden van vorig jaar hebt bekeken, en dat heb ik gedaan, dan zie je dat hij altijd gevaarlijk is. Hij geeft ons extra opties. Er gebeurt altijd iets als hij erin komt. Elke lange bal is een gevaar. Er kunnen mensen om hem heen lopen en hij kan ook nog prima voetballen. Ballen vasthouden en wegleggen, dat soort dingen.”

Of Dost en Ogawa samen kunnen spelen, moeten we eerst trainbaar maken, zodat we kunnen zien hoe dat gaat Rogier Meijer, Trainer NEC

Dost moet samen met Koki Ogawa, die met optie tot koop wordt gehuurd van Yokohama FC en in de eerste twee competitiewedstrijden trefzeker was, uitvechten wie de eerste spits wordt van NEC. Al lijkt de keuze op Dost te vallen als hij fit is, gezien zijn statuur en vorstelijke salaris. Ook is het mogelijk dat Dost en Ogawa samen gaan spelen in een twee spitsen-systeem.

,,Dat moeten we eerst trainbaar maken, zodat we kunnen zien hoe dat gaat. Koki speelde bij Yokohama ook vaak in een 5-3-2 met twee spitsen, waarbij hij eigenlijk achter een andere spits stond. In de voorbereiding heeft hij ook even op 10 gespeeld. Het heeft toch nog tijd nodig. Bas moet eerst fitter worden, zodat hij langere delen van de wedstrijd kan spelen.”

NEC heeft tegen RKC Waalwijk een zege nodig om na de dramatische competitiestart met twee nederlagen de rust enigszins weder te laten keren. De Brabanders verloren ook de eerste twee duels. Thuiswedstrijden zijn de Nijmeegse club echter de laatste jaren niet goed gezind. Van de laatste 35 eredivisiewedstrijden in eigen huis werden er slechts zes gewonnen.

,,RKC zit een beetje in hetzelfde schuitje. Ook daar zijn veel spelers vertrokken en bijgekomen. Dus zij hebben ook tijd nodig, dat hoor je ook elke keer bij hun terugkomen. We zijn beide zelfs nu nog bezig om nieuwe spelers in te passen. Zij en wij twee wedstrijden verloren. Ik denk zeker dat we tegen Heracles beterschap hebben getoond ten opzichte van Excelsior. Dat willen we doorzetten.”