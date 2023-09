Meijer nieuwsgierig waartoe NEC in staat is tegen koploper: ‘Het is aan ons om de code te kraken’

NEC-trainer Rogier Meijer is na een ontspannen week vooral nieuwsgierig waartoe zijn ploeg in staat is op bezoek bij Sparta Rotterdam. De Doetinchemmer kruipt tegen de verrassende koploper van de eredivisie in de underdogrol.

NEC herstelde zich vorige week met een 3-0-zege op RKC Waalwijk enigszins van de dramatische competitiestart met nederlagen in de eerste twee wedstrijden. Dat zorgde voor de nodige opluchting bij de Nijmeegse club, maar er was ook nog veel aan te merken op het vertoonde spel. NEC werd ook tegen de zwakke Brabanders in grote delen van het duel naar achteren gedrukt.

,,Een zege geeft altijd een lekkerder gevoel, vooral voor de spelers”, zegt Meijer. ,,Voor de rest was het geen andere week dan normaal qua werkethiek, maar wel qua energie. Iedereen was toch wat opgewekter. Maar ook kritisch, want zeker in balbezit moeten we beter. Dat gevoel hebben de spelers ook. De beelden liegen niet dus die konden we mooi gebruiken.”

,,Maar er zijn ook zeker dingen waar we op voort kunnen borduren. We speelden tegen RKC een goede openings- en slotfase. Daarin zag je dat we echt wel goed kunnen voetballen en in het laatste kwartier iets anders kunnen brengen met bijvoorbeeld Bas (Dost, JB). Behoudens de twee grote kansen hebben we bijna niets weggegeven, dus daar zit ook verbetering in. Dat moeten we doortrekken tegen Sparta.”

Sparta gaat aan kop, dus dan ben je de favoriet Rogier Meijer, Trainer NEC

Dat gaat geen eenvoudige opgave worden voor NEC. Sparta Rotterdam is na drie wedstrijden de nummer één in de eredivisie, al hebben veel clubs nog maar twee duels afgewerkt. De Spangenaren wonnen van PEC Zwolle (1-2) en sc Heerenveen (1-3) en speelden in eigen huis verdienstelijk gelijk tegen regerend landskampioen Feyenoord (2-2).

,,Sparta gaat aan kop, dus dan ben je de favoriet. Zij hebben de selectie redelijk intact kunnen houden, al las ik vanochtend dat Van Crooij waarschijnlijk vertrekt. Maar zeker in de as van het veld staan nog dezelfde spelers. Dat is bij ons niet zo. Zij zijn doorgegaan met het voetbal van vorig jaar. Ik ben benieuwd wat wij daar tegenover kunnen zetten.”

Sparta was vorig seizoen al een van de revelaties in de eredivisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn, die deze zomer naar Ajax vertrok en werd opgevolgd door zijn assistent Jeroen Rijsdijk, haalde de finale van de play-offs om Europees voetbal, waarin werd verloren van FC Twente. NEC speelde op Het Kasteel een van de slechtste wedstrijden van het seizoen en ging kansloos met 2-0 onderuit.

,,Ik ben niet verrast dat Sparta het ook dit seizoen zo goed doet. Ze hebben gewoon veel kwaliteit in het team. Ze kunnen goed verdedigen, zijn stug, gevaarlijk in de omschakeling, maken veel doelpunten en hebben spelers met een actie. Dat is een goede formule. Het is aan ons om die code te kraken. Ik heb de wedstrijd van vorig seizoen niet gebruikt in mijn voorbespreking. Dat heeft geen zin als je een heel nieuw elftal hebt.”